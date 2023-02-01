КРАСНОЯРСК, 1 фев — ПРАЙМ. Участники Красноярского экономического форума (КЭФ) с 1 по 3 марта обсудят трансформацию российской экономики в новых реалиях, включая изменение внешнеэкономических связей, развитие Сибири и Арктики, импортозамещение, рассказали в пресс-службе губернатора Красноярского края. Сахалин примет первый в России цифровой форум

"В деловой программе КЭФ-2023 выделены несколько основных дискуссионных треков. Они посвящены трансформации экономики, в том числе применительно к сибирским регионам, изменению внешнеэкономических связей, развитию Арктики, импортозамещению и новым промышленным приоритетам, цифровизации и новым технологиям, креативным индустриям, кадрам для новой экономики и инвестиционных проектов, экологии и туризму", — сказано в релизе.

По словам замглавы краевого правительства Сергея Верещагина, форум, на котором обозначаются основные тренды развития России, давно и прочно занял свое место на деловой карте страны. Он добавил, что бизнес, политика и экспертное сообщество в 2023 году сосредоточатся на развитии Сибири и "развороте на Восток".

Российские эксперты также подтвердили важность мероприятия на фоне роста внимания федерального центра к развитию Сибири и "восточному вектору". По словам политолога генерального директора Центра стратегического проектирования Виктора Потуремского, геополитическое значение Красноярского края в новом развороте на Восток и в ситуации новых вызовов достаточно велико.

"Вектор на Восток во многом является неизбежностью в условиях непреодолимой стены, барьеров, выстраиваемых Западом. Можно посмотреть, как у нас вырос товарооборот на восточном направлении, и вопрос развития инфраструктуры, торговых, производственных, промышленных отношений становится сейчас первоочередным", – цитирует Потуремского пресс-служба.

По традиции, Красноярский экономический форум откроет молодежная площадка. Ее работа будет посвящена развитию кадрового потенциала до 2030 года. Новым форматом КЭФ станет гастрономическая программа, разработанная совместно с Институтом гастрономии СФУ и крупнейшими красноярскими ресторанными сетями.