МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 20 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам января замедлилась до 8,5% с 9,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Годовая инфляция в Казахстане ускорилась по итогам января

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедление показателя лишь до 9%.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 5,1% годовых.

Базовая годовая инфляция в то же время сохраняется на уровне 5,2%, аналитики ожидали замедления до 5,1%.

За январь потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, при этом снизились на 0,4%.

Самая высокая годовая инфляция по итогам января была зафиксирована в Латвии (21,6%), Эстонии (18,8%), и Литве (18,4%), самая низкая — в Испании (5,8%), Люксембурге (5,8%) и на Мальте (6,7%).