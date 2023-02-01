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2023
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Безработица в еврозоне составила 6,6 процента
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Безработица в еврозоне в декабре составила 6,6%, что соответствует пересмотренному уровню ноября, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики,... ПРАЙМ, 01.02.2023
экономика, новости, статистика, еврозона, безработица
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в декабре составила 6,6%, что соответствует пересмотренному уровню ноября, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали сохранение показателя на первоначальной отметке предыдущего месяца в 6,5%.
В ЕС безработица в декабре также сохранилась на ноябрьской отметке — 6,1%.
В декабре 2021 года безработица в еврозоне составляла 7%, а в ЕС — 6,4%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в декабре 2022 года составило 13,148 миллиона человек, из них в 20 странах в зоне евро — 11,165 миллиона.
Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам декабря была зафиксирована в Чехии (2,3%), Польше и Германии (по 2,9%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (13,1%) и Греции (11,6%).