МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в декабре составила 6,6%, что соответствует пересмотренному уровню ноября, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Безработица в Германии осталась на уровне декабря в январе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали сохранение показателя на первоначальной отметке предыдущего месяца в 6,5%.

В ЕС безработица в декабре также сохранилась на ноябрьской отметке — 6,1%.

В декабре 2021 года безработица в еврозоне составляла 7%, а в ЕС — 6,4%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в декабре 2022 года составило 13,148 миллиона человек, из них в 20 странах в зоне евро — 11,165 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам декабря была зафиксирована в Чехии (2,3%), Польше и Германии (по 2,9%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (13,1%) и Греции (11,6%).