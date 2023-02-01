МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2022 году изъяла из незаконного оборота 82,5 миллиона пачек сигарет, из этого числа 65,5 миллиона пачек было изъято на этапе постконтроля, а еще 17 миллионов — оперативными таможенными подразделениями, сообщает ведомство в своем телеграм-канале. Таможня сообщила о многократном росте импорта китайских грузовиков в Россию

"82,5 миллиона пачек сигарет изъяли таможенники в 2022 году. При этом на этапе постконтроля — в торговых точках, на складах, на границе со странами ЕАЭС — нелегальных сигарет выявили в 2,5 раза больше, чем годом ранее — 65,5 миллиона пачек против 25,5 миллионов… А оперативные таможенные подразделения пресекли нелегальный оборот почти 17 миллионов пачек табачных изделий и свыше 491 тонны табачного сырья на 1,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Там же добавляется, что таможенники изъяли на внутреннем рынке более 300 тысяч единиц электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним, свыше 15 тысяч пачек жевательного табака и почти 1,2 тысячи картриджей для электронных кальянов. "Все эти товары ввозились с нарушениями законодательства и представляли опасность для здоровья граждан", — отмечает ФТС.

Ведомство добавляет, что уголовные дела, связанные с табачной продукцией, в основном возбуждались по фактам контрабанды (на 293 миллиона рублей) и уклонения от уплаты таможенных платежей (на 2,3 миллиарда рублей). Административные, в свою очередь, — за незаконное перемещение таких товаров: их недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений при ввозе или вывозе (на 391 миллион рублей).