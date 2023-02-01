Глава Минэкономики Армении: ВВП на душу населения достигнет около 6,8 тысячи долларов
ЕРЕВАН, 1 фев — ПРАЙМ. Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил о значительном росте валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, который, по его оценкам, достигнет порядка 6,8 тысячи долларов.
"В 2022 году экономика Армении росла достаточно большими темпами. Показатель экономической активности вырос на 14,2%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет. Вырос также ВВП на душу населения — с 4627 долларов мы достигнем 6,7 — 6,8 тысячи долларов", — сказал Керобян журналистам.
Он отметил, что по показателю ВВП на душу населения Армению можно будет причислить к таким странам как Албания, Босния и Герцеговина, ряду государств Восточной Европы.
Во вторник в статистическом комитете Армении сообщили, что показатель экономической активности в стране в 2022 году вырос на 14,2%, рост объема промышленной продукции составил 7,8%, услуг без торговли – на 28,2%", оборот торговли увеличился на 17%.
Внешнеторговый оборот страны в минувшем году, по статистическим данным, достиг 14,12 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 68,6%. Экспорт составил более 5,36 миллиарда долларов (рост на 77,7%), импорт — свыше 8,76 миллиарда (рост на 63,5%)
https://1prime.ru/state_regulation/20230201/839653843.html