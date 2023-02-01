ЕРЕВАН, 1 фев — ПРАЙМ. Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил о значительном росте валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, который, по его оценкам, достигнет порядка 6,8 тысячи долларов. Экономисты спрогнозировали рост ВВП Индии в 2023-2024 фингоду

"В 2022 году экономика Армении росла достаточно большими темпами. Показатель экономической активности вырос на 14,2%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет. Вырос также ВВП на душу населения — с 4627 долларов мы достигнем 6,7 — 6,8 тысячи долларов", — сказал Керобян журналистам.

Он отметил, что по показателю ВВП на душу населения Армению можно будет причислить к таким странам как Албания, Босния и Герцеговина, ряду государств Восточной Европы.

Во вторник в статистическом комитете Армении сообщили, что показатель экономической активности в стране в 2022 году вырос на 14,2%, рост объема промышленной продукции составил 7,8%, услуг без торговли – на 28,2%", оборот торговли увеличился на 17%.

Внешнеторговый оборот страны в минувшем году, по статистическим данным, достиг 14,12 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 68,6%. Экспорт составил более 5,36 миллиарда долларов (рост на 77,7%), импорт — свыше 8,76 миллиарда (рост на 63,5%)