Минторг Казахстана выступил с предложением закрыть торгпредство в России
Минторг Казахстана предложил закрыть торговое представительство в России
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Минторг Казахстана предложил закрыть торговое представительство страны в России. информация об этом появилась в документе, который размещен на портале законопроектов.
"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — отмечается там.
Министерству торговли и интеграции вместе с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов поручили принять соответствующие меры.
В качестве причин для принятия такого документа указывается поручение премьер-министра страны от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, однако его подробности его не раскрываются. Публичные дискуссии по данному вопросу займут порядка двух недель и закончатся 15 февраля.
Постановление об учреждении торгового представительства правительства Казахстана в России приняли 19 ноября 2002 года.