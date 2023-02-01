МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Минторг Казахстана предложил закрыть торговое представительство страны в России. информация об этом появилась в документе, который размещен на портале законопроектов.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — отмечается там.

Министерству торговли и интеграции вместе с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов поручили принять соответствующие меры.

В качестве причин для принятия такого документа указывается поручение премьер-министра страны от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, однако его подробности его не раскрываются. Публичные дискуссии по данному вопросу займут порядка двух недель и закончатся 15 февраля.

Постановление об учреждении торгового представительства правительства Казахстана в России приняли 19 ноября 2002 года.