МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Зарплаты IT-специалистов начального уровня в России продолжат снижаться, это связано с увеличением числа обучающихся IT-специальностям, поделился мнением с РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Юрист объяснил, кому и на сколько повысят зарплату в этом году

Летом прошлого года эксперт по подбору IT-персонала в компании SymbioWay Евгения Орлова рассказала РИА Новости, что спрос на российском кадровом рынке в основном растет на программистов начального уровня, поскольку многие компании хотят сэкономить на специалистах. Она также отмечала, что несмотря на то, что некоторые IT-компании закрываются, спрос на программистов по-прежнему существенно превышает предложение.

"Поскольку есть значительный приток обучающихся IT-специальностям в связи с оплатой выше средней по рынку, а также в связи с упрощением для таких специалистов релокации, можно предположить, что зарплаты для начинающих могут продолжить снижение", — отметил Бойко.

При этом, подчеркнул эксперт, востребованность IT-специалистов в России не снижалась, скорее она варьируется в зависимости от сегмента. Кроме того, Бойко утверждает, что сокращение зарплат на рынке отражает потребность отрасли в опытных специалистах (senior), а не в кадрах начального (junior) уровня.

"В то же время до статуса опытного специалиста доберутся далеко не все, поэтому здесь тренд на рост предложения рабочей силы окажется выражен слабо, тем более, что такие специалисты востребованы и во многих других странах", — резюмировал эксперт.