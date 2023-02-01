МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в январе увеличилось на 106 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Индекс доверия потребителей в США в январе неожиданно снизился

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 178 тысяч.

Динамика декабря была пересмотрена: согласно новой оценке, число рабочих мест в частных компаниях США увеличилось на 253 тысячи, а не на 235 тысяч, как сообщалось ранее.

В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в январе сократилось на 75 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — выросло на 64 тысячи, а крупные компании увеличили штат на 128 тысяч рабочих мест.

В секторе услуг число рабочих мест выросло на 109 тысяч, в секторе производства товаров — снизилось на 3 тысячи. В частных строительных компаниях страны показатель в январе сократился на 24 тысячи, в промышленном секторе — вырос на 23 тысячи, в секторе добычи природных ресурсов — уменьшился на 2 тысячи.