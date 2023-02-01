НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев — ПРАЙМ. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман представила нижней палате парламента Индии бюджет на 2023–2024 финансовый год с увеличенной частью расходов на оборону. Экономисты спрогнозировали рост ВВП Индии в 2023-2024 фингоду

Ситхараман сообщила, что экономический рост Индии в текущем году оценивается в 7%, что является "самым высоким показателем среди всех крупных экономик". При этом дефицит бюджета на 2022–2023 финансовый год составит 6,4%, сообщила министр.

"Пересмотренный целевой показатель дефицита бюджета на 2024 финансовый год составляет 5,9% ВВП, дефицит бюджета на 2023 финансовый год сохранен на уровне 6,4%. К 2025 году дефицит бюджета будет ниже 4,5% ВВП", — отметила она.

Расходы на оборону стали самой большой частью нового бюджета — министерству обороны было выделено 5,935 триллиона рупий (72,4 миллиарда долларов), почти на 13% больше по сравнению с 5,25 триллионами рупий (64,08 миллиарда долларов) в прошлом году. Следующими по размеру отчислений министерствами стало министерство автомобильного транспорта и дороги, на которое из бюджета выделено 2,70 триллиона рупий (33 миллиарда долларов) и министерство железнодорожного транспорта, на которое выделено 2,41 триллиона рупий (29,4 миллиарда долларов).

В целом правительство предложило увеличить капитальные затраты на 33% до 10 триллионов рупий (121,9 миллиардов долларов) в 2023-2024 годах, что составит 3,3% ВВП.

"(Эти общие расходы) составят 3,3 процента ВВП, что почти в три раза превышает расходы, сделанные в 2019–2020 годах. При значительном увеличении это имеет центральное значение для усилий правительства по повышению потенциала роста и созданию рабочих мест, привлечению частных инвестиций и обеспечивает защиту от глобальных "встречных ветров", — сказала Ситхараман.

Представляя бюджет, министр финансов отметила, что он составлен исходя из семи ключевых элементов — инклюзивное развитие, преодоление "последней мили" (борьба с бедностью и улучшение качества жизни), инфраструктура и инвестиции, раскрытие потенциала, "зеленый" рост, молодежная сила и финансовый сектор.