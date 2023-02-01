МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 6 /2402/. ЦБ проведет общественные консультации по обзору денежно-кредитной политики

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 807-П от 3.10.2022 "О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и порядке осуществления контроля за расходами" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72034 от 18.01.2023, вступает в силу с 24.01.2023/;

— указание № 6246-У от 21.09.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 3 августа 2020 года № 5522-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72099 от 23.01.2023, вступает в силу с 1.04.2023/;

— указание № 6266-У от 27.09.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 июля 2019 года № 5220-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72041 от 18.01.2023, вступает в силу с 1.10.2023/;

— указание № 6287-У от 3.10.2022 "О порядке сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72031 от 18.01.2023, вступает в силу со дня его официального опубликования/;

— указание № 6288-У от 3.10.2022 "О порядке представления служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, а также гражданами, претендующими на указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72033 от 18.01.2023, вступает в силу со дня его официального опубликования/;

— указание № 6289-У от 3.10.2022 "О перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги /супруга/ и несовершеннолетних детей в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72032 от 18.01.2023, вступает в силу со дня его официального опубликования/;

— указание № 6325-У от 15.12.2022 "О внесении изменений в пункты 2.7 и 3.8 Положения Банка России от 21 апреля 2022 года № 792-П "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Банке России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72092 от 20.01.2023, вступает в силу со дня его официального опубликования/;

— указание № 6346-У от 9.01.2023 "О внесении изменений в приложения 2 и 4 к Положению Банка России от 17 ноября 2021 года № 782-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72042 от 18.01.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/.