Источник рассказал, когда обсудят конфискацию российских активов
Источник: конфискацию российских активов обсудят на саммите ЕС — Украина
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Использование замороженных российских активов для восстановления Украины обсудят на саммите ЕС — Украина, рассказал высокопоставленный европейский источник.
Ожидается, что мероприятие состоится 3 февраля в Киеве.
По словам источника, участники саммита обсудят возможности использования замороженных на Западе российских активов для нужд восстановления Украины, а также прогресс Киева страны-кандидата в Евросоюз, помощь сообщества и так называемый "мирный план" Владимира Зеленского. Кроме того, на мероприятии затронут вопрос "трибунала".
Детали программы не будут разглашать в целях безопасности, добавил источник.