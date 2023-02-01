БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Использование замороженных российских активов для восстановления Украины обсудят на саммите ЕС — Украина, рассказал высокопоставленный европейский источник. Захарова назвала разговоры о конфискации российских активов кощунственными

Ожидается, что мероприятие состоится 3 февраля в Киеве.

По словам источника, участники саммита обсудят возможности использования замороженных на Западе российских активов для нужд восстановления Украины, а также прогресс Киева страны-кандидата в Евросоюз, помощь сообщества и так называемый "мирный план" Владимира Зеленского. Кроме того, на мероприятии затронут вопрос "трибунала".

Детали программы не будут разглашать в целях безопасности, добавил источник.