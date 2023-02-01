МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. С 1 февраля в России проиндексировали ряд социальных выплат, повышение составило 11,9 процента в соответствии с показателем инфляции за 2022 год, сообщили в Соцфонде. Минтруд сообщил об увеличении пособий с 1 февраля

Так, материнский капитал на первого ребенка составит 586,9 тысячи рублей, а на второго и последующих детей – 775,6 тысячи рублей.

Пособия для инвалидов первой группы вырастут до пяти тысяч рублей в месяц, для второй группы и детей-инвалидов – до 3,5 рублей, третьей группы – до 2,7 тысячи рублей.

Ветераны боевых действий будут получать соцподдержку в размере 3,9 тысячи рублей, герои и полные кавалеры ордена Славы – 83,5 тысячи рублей, Герои Труда, Соцтруда и полные кавалеры ордена Трудовой славы – 61,6 тысячи рублей.

Кроме того, проиндексируют детские пособия. Разовая выплата по рождению ребенка достигнет 22,9 тысячи рублей, по беременности и родам – 0,9 тысячи рублей. Мишустин призвал обеспечить своевременную выплату пособий

Беременная супруга военнослужащего, проходящего службу по призыву, сможет получить 36,3 тысячи рублей. Ежемесячная выплата на ребенка такого военнослужащего составит 15,5 тысячи рублей.

Максимальная сумма единовременной страховой выплаты по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний увеличится до 131,7 тысячи рублей, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты – до 101,3 тысячи рублей.

Повышенные выплаты начнут получать лица, попавшие под влияние радиации. Также повысят сумму компенсации набора социальных услуг, социального пособия на похороны и ежегодной компенсации расходов на собак-поводырей для инвалидов.