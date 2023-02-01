СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. В Крыму национализируют имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и некоторых банков и заводов, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Участки украинских олигархов попадут под национализацию, заявили в Крыму

"В ближайшее время со своим имуществом расстанутся: Ринат Ахметов (ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод", ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", включая имущество пансионата "Горняк", ПАО "Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера"). Игорь Коломойский (ООО "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК") и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО "Энвил", — отметил он в Telegram.

Константинов добавил, что под национализацию попадут активы Арсения Яценюка (ООО "СКАЙ ПЛАЗА" (известно как кинотеатр "Сатурн IMAX"), гражданина Литвы Коласа Игориса (вилла "Елена" в Ялте), Нестора Шуфрича (ООО "ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП"), Рафика Дау Булоса (АО "Стройдеталь").

Также решили национализировать АО "Альминский завод строительных материалов" (владелец — Сергей Тарута), АО "Камыш-Бурунский Железорудый комбинат" и другие активы банков и заводов Украины.

"Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты госсовета", — заключил Константинов.