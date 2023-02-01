МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 47,4% с декабрьских 48,4%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Индекс деловой активности в промышленности США в декабре сократился

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения индикатора лишь до 48%.

Показатель остается на минимуме с мая 2020 года, отмечается в релизе.

В то же время индекс занятости в промышленности страны в январе снизился до 50,6% с 50,8% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.