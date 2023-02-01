МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России с 24 по 30 января ускорилась до 0,21% с 0,14% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 0,74%, свидетельствуют данные Росстата. Росстат: в России продолжает замедляться инфляция

"За период с 24 по 30 января 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,21%, с начала января – 100,74%", — говорится в документе.

На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 3,5% с 3% на предыдущей неделе. В том числе на лук подорожал на 7,8%, огурцы – на 7,6%, морковь – на 3,4%, помидоры – на 2,8%, бананы – на 2,3%, картофель – на 2%, свекла – на 1,4%, капуста – на 1,3%, яблоки – на 1%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 12 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка – на 1,35%. Следом идут мясные консервы для детского питания, которые стали дешевле на 0,57%. Цены на мясо кур, чай и рис снизилась на 0,3%, на яйца и сахар – на 0,2%, на соль – на 0,1%.

Подорожали 19 наименований продуктов, и сильнее всего — полукопченая и варено-копченая колбаса, на 0,81%. Кроме того, прибавили в цене овощные консервы для детского питания и макаронные изделия – 0,6%, баранина, творог стали дороже на 0,3%, молочные сухие смеси для детского питания – на 0,2%, говядина, мороженая рыба, молоко, маргарин, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной хлеб, мука, вермишель – на 0,1%. Стоимость пшена и свинины не изменилась.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту стоимости спички – на неделе с 24 по 30 января они подорожали на 0,9%. Также выросла цена туалетной бумаги – на 0,49%, стирального порошка – на 0,31%, сухого корма для домашних животных – на 0,21%. Одновременно цены на детские подгузники снизились на 0,4%.

Цены на бытовую технику и электронику на отчетной неделе снижались. Так, телевизоры подешевели на 1,15%, смартфоны – на 1,33%, а электропылесосы – на 0,46%. Цены на легковые автомобили, как отечественные, так и иностранные, практически не изменились.

Росстат за период с 24 по 30 января зафиксировал рост цен на многие наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, за исключением анальгина — он подешевел на 0,02%. Сильнее всего прибавил в цене "Аллохол" — 0,56%. Валидол, корвалол, препарат от кашля "Ренгалин" и противовирусный "Эргоферон" стали дороже на 0,2%, поливитамины – на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 4,18% после роста на 0,86% на предыдущей отчетной неделе.