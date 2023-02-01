ВАШИНГТОН, 1 фев — ПРАЙМ. Регион Латинской Америки в 2023 году ждут трудности на фоне замедления экономического роста и падения стоимости сырьевых товаров, следует из опубликованного анализа Международного валютного фонда (МВФ). Исполнительный совет МВФ одобрил кредит Бангладеш

"Для региона 2023 год, вероятнее всего, будет трудным. Рост в этом году замедлится всего до двух процентов на фоне более высоких процентных ставок и падения сырьевых цен", — указано в документе.

По оценкам МВФ, замедление роста, высокая инфляция и глобальная неопределенность приведут к тому, что многие жители региона увидят "сокращение стандартов жизни" и столкнутся с повышенным чувством беспокойства за свое будущее.

Кроме того, рост экономик будет сдерживаться его замедлением у торговых партнеров, включая США и зону евро.

"Риски снижения, включая более жесткие, чем ожидалось, финансовые условия и военные действия России на Украине, продолжат доминировать", — сообщили в МВФ.

Кроме того, в международной организации отметили замедление потребительских расходов одновременно со снижением темпов создания новых рабочих мест, а также ослабление доверия бизнеса и потребителей.