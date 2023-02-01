МВФ предрек Латинской Америке экономические трудности из-за падения сырьевых цен
ВАШИНГТОН, 1 фев — ПРАЙМ. Регион Латинской Америки в 2023 году ждут трудности на фоне замедления экономического роста и падения стоимости сырьевых товаров, следует из опубликованного анализа Международного валютного фонда (МВФ).
"Для региона 2023 год, вероятнее всего, будет трудным. Рост в этом году замедлится всего до двух процентов на фоне более высоких процентных ставок и падения сырьевых цен", — указано в документе.
По оценкам МВФ, замедление роста, высокая инфляция и глобальная неопределенность приведут к тому, что многие жители региона увидят "сокращение стандартов жизни" и столкнутся с повышенным чувством беспокойства за свое будущее.
Кроме того, рост экономик будет сдерживаться его замедлением у торговых партнеров, включая США и зону евро.
"Риски снижения, включая более жесткие, чем ожидалось, финансовые условия и военные действия России на Украине, продолжат доминировать", — сообщили в МВФ.
Кроме того, в международной организации отметили замедление потребительских расходов одновременно со снижением темпов создания новых рабочих мест, а также ослабление доверия бизнеса и потребителей.
https://1prime.ru/state_regulation/20230201/839659955.html