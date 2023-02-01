МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. ФРС может преподнести рынку негативный сюрприз

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

В декабре ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов после четырех подряд повышений на 75 базисных пунктов на заседаниях ранее. В марте прошлого года регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.

ФРС отметила, что дальнейшее повышение ставки будет уместно, так как инфляция остается на высоком уровне, несмотря на небольшое снижение. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе. Федрезерв добавил, что последние показатели указывают на скромный рост расходов и уровня производства, а также что в последние месяцы наблюдалось значительное увеличение числа рабочих мест, а уровень безработицы оставался низким.

Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда — на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое — до 95 миллиардов долларов в месяц.

"При выборе подходящей позиции в монетарной политике комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", — сообщает регулятор.