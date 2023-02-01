БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает временно расширить возможности стран Евросоюза по оказанию государственной поддержки определенным секторам экономики на фоне энергетического кризиса и Акта по инфляции США. СМИ: энергетический кризис в ЕС только набирает свои обороты

Еврокомиссия в среду предложила на рассмотрение странам ЕС проект корректировки временных правил по госпомощи в союзе, говорится в ее пресс-релизе.

ЕК считает необходимым расширить возможности государственной поддержки в ЕС в ответ на двойной вызов, стоящий перед ее экономикой — "от энергетического кризиса и Акта США о снижении инфляции", сказала исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер на пресс-конференции.

Это предложение направлено на ускорение перехода Евросоюза к "зеленой" экономике, отмечается в релизе.

"Мы предлагаем это временное обновление наших правил оказания государственной помощи в двух частях. Во-первых, чтобы упростить расчет помощи и ускорить ее утверждение. Во-вторых, ввести новые положения для "зеленых" инвестиций в стратегические отрасли, которым грозит перемещение в США или другие третьи страны", — сказала Вестагер.

В ЕС действуют временные антикризисные правила госпомощи (State aid temporary crisis framework), которые были приняты в марте 2022 года для расширения возможностей стран союза по поддержанию своих экономик в контексте конфликта на Украине. К этим правилам несколько раз вносились поправки, сейчас они примеряются до конца декабря 2023 года, напоминает ЕК. Антикризисные правила дополняют доступные странам ЕС меры оказания господдержки.

Именно эти временные антикризисные правила ЕК сейчас предлагает модифицировать.

Еврокомиссия хочет, в частности, сделать так, чтобы страны могли поддерживать развертывание всех возможных видов возобновляемых источников энергии. Также она рассматривает возможность увеличения сроков реализации проектов, которые могут получать господдержку стран ЕС до 36 месяцев с нынешних 30 месяцев.

Кроме того, ЕК предлагает упростить расчет помощи так, чтобы государства ЕС могли выделять ее в виде фиксированного процента от общих инвестиционных затрат.

Комиссия предлагает ввести еще одну схему оказания поддержки, которая бы предотвращала уход инвестиций за пределы ЕС из-за иностранных субсидий. К примеру, если третья страна предлагает компании 1 миллиард долларов для поддержки нового завода по производству аккумуляторов, государство ЕС сможет, при определенных условиях, предложить аналогичную помощь.

ЕК считает, что эти расширенные правила по господдержке Евросоюзу стоит применять до конца 2025 года.

Теперь страны Евросоюза могут дать ЕК свои комментарии относительно этого предложения. Еврокомиссия, с учетом мнений государств союза, рассчитывает принять новые правила в ближайшие недели, уточняется в релизе.