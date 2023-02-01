Глава ФРС счел возможным возвращение инфляции к двум процентам без прекращения роста экономики
ВАШИНГТОН, 1 фев — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США считает возможным возвращение инфляции к 2% без значительного всплеска безработицы и существенного замедления экономики, которая по итогам года может вновь продемонстрировать рост, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Ради обуздания инфляции, которая демонстрирует первые признаки снижения, ФРС в среду подняла учетную ставку на 25 базисных пунктов и анонсировала новые повышения.
"Мой базовый прогноз состоит в том, что экономика сможет вернуться к инфляции в 2% без действительно значительного замедления и действительно большого подъема безработицы. Я думаю, это возможный сценарий", — сказал Пауэлл журналистам.
Он предположил, что экономика США, несмотря на дефляционные меры, продолжит расти, но сниженными темпами. "Мой оптимальный прогноз – в этом году будет положительный рост", — сказал председатель ФРС.
Пауэлл добавил, что большинство специалистов ожидают постепенного замедления инфляции. Такой сценарий, по его словам, исключает возможность смягчения монетарной политики и перехода к снижению ставок в нынешнем году.
https://1prime.ru/state_regulation/20230201/839661321.html