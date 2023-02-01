ВАШИНГТОН, 1 фев — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США считает возможным возвращение инфляции к 2% без значительного всплеска безработицы и существенного замедления экономики, которая по итогам года может вновь продемонстрировать рост, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Глава ФРС выступил за дальнейшее повышение ставок

Ради обуздания инфляции, которая демонстрирует первые признаки снижения, ФРС в среду подняла учетную ставку на 25 базисных пунктов и анонсировала новые повышения.

"Мой базовый прогноз состоит в том, что экономика сможет вернуться к инфляции в 2% без действительно значительного замедления и действительно большого подъема безработицы. Я думаю, это возможный сценарий", — сказал Пауэлл журналистам.

Он предположил, что экономика США, несмотря на дефляционные меры, продолжит расти, но сниженными темпами. "Мой оптимальный прогноз – в этом году будет положительный рост", — сказал председатель ФРС.

Пауэлл добавил, что большинство специалистов ожидают постепенного замедления инфляции. Такой сценарий, по его словам, исключает возможность смягчения монетарной политики и перехода к снижению ставок в нынешнем году.