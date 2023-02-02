АСТАНА, 2 фев — ПРАЙМ. Казахстан и Россия эффективно решают вопросы сотрудничества в рамках деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заявил вице-премьер, министр финансов республики Ерулан Жамаубаев, комментируя намерение казахстанских властей закрыть торговое представительство в РФ. В ФРС сочли возможным снизить инфляцию без прекращения роста экономики

Министерство торговли и интеграции республики в среду разместило на портале "Открытые нормативные правовые акты" для публичного обсуждения проект постановления о намерении закрыть торговое представительство в РФ. Позже ведомство сообщило, что решение о закрытии связано с оптимизацией работы госорганов. Минторговли пояснило, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении. Решение не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в Казахстане и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом. Россия является основным торгово-экономическим партнером республики, отметили в министерстве.

"Идет оптимизация излишних структур. Поскольку, когда речь шла о том, что у нас тесное взаимоотношение в Российской Федерацией, имелось в виду, что у нас есть Евразийская экономическая комиссия. Там представленность Казахстана достаточная, есть компетентные люди по всем направлениям, в том числе по предпринимательской деятельности, которые могут закрыть вопросы, находясь в Москве", — сказал Жамаубаев журналистам в четверг в кулуарах парламента.

Он подчеркнул, что в российской столице функционирует казахстанское посольство, его численность достаточная, в дипмиссии работают представители разных госструктур.

По его словам, сотрудники торгового представительства Казахстана "могут быть переброшены на решение других вопросов, не менее важных".