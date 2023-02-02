МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Вакансии пилотов, капитанов кораблей, инженеров и программистов стали самыми высокооплачиваемыми в январе, рассказали в пресс-службе Роструда, ссылаясь на данные портала "Работа России". Юрист объяснил, кому и на сколько повысят зарплату в этом году

Как отмечается, на размер зарплаты часто влияют не только сфера трудоустройства и специальность, но и регион. Так, высокую зарплату обещают экипажу вертолета, дежурящему на мысе Челюскин в Красноярском крае: 500 тысяч рублей для капитана, 400 тысяч рублей для второго пилота и бортового механика.

В целом вакансии в авиаотрасли сохраняют лидерство по уровню предлагаемой заработной платы. Специалисты в Хакасии, Татарстане и Омской области могут рассчитывать на доход в 150 тысяч рублей.

Директор по развитию генерирующей компании в Якутии может получать от 500 тысяч рублей, а менеджер по разработке и реализации стратегии продаж и развития бизнеса в одном из агрохолдингов Московской области – от 300 тысяч рублей. Такой же уровень дохода обещают топ-менеджерам в Кемеровской и Тульской областях, на Кубани, в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперт предсказал снижение зарплат начинающих IT-специалистов

Капитану морского судна в Приморье и на Камчатке предлагают до 330 тысяч рублей. При этом учитывается опыт работы на танкерах.

Инженерам, механикам и программистам готовы платить до 400 тысяч рублей в месяц. Зарплаты в данных отраслях начинаются от ста тысяч рублей.