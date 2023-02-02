МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Мало кто сомневается в том, что Европейский центральный банк в четверг вновь повысит процентные ставки и просигнализирует о намерении продолжать их повышение еще несколько месяцев. Единственный открытый вопрос заключается в том, насколько большими будут эти повышения. ФРС повысила базовую процентную ставку до 4,5-4,75 процента

ЕЦБ повышал процентные ставки рекордным темпом, чтобы сдержать неожиданно разогнавшуюся инфляцию. Стремительный рост цен стал результатом последствий пандемии COVID-19 и энергетического кризиса.

Ожидается, что центральный ЕЦБ в четверг поднимет ставку по депозитам еще на половину процентного пункта, до 2,5%, как он и просигнализировал в декабре.

В результате ставка, которую ЕЦБ достигнет самого высокого уровня с ноября 2008 года, тогда как еще в июле прошлого года она была рекордно низкой, составляя —0,5%.

При этом президенту ЕЦБ Кристин Лагард, скорее всего, придется отвечать на вопросы о возможности замедления темпа повышения ставок в следующие месяцы. Федеральная резервная система США в среду уже сбавила темп ужесточения денежно-кредитной политики, а некоторые данные указывают на ухудшение экономических перспектив еврозоны.

ФРС вновь повысила процентные ставки и заявила о необходимости еще нескольких повышений, но в то же время признала, что переломный момент наступил, и инфляция замедляется, что оказало поддержку фондовым рынкам.

До сих пор Лагард опровергала любые предположения о том, что ЕЦБ отказывается от борьбы против инфляции, и инвесторы в основном ожидают, что она подтвердит это в четверг. Эти ожидания сильно подтолкнули евро вверх.

"Мы полагаем, что ЕЦБ в феврале вновь просигнализирует о склонности к ужесточению политики, поскольку еще остаются неясности относительно базового инфляционного давления, и изменение тона могло бы подорвать доверие к ЕЦБ", — говори Аннализа Пиацца, аналитик MFS Investment Management.

В декабре ЕЦБ заявил, что повышение ставок будет продолжаться "стабильным темпом" до тех пор, пока в банке не будут уверены в том, что инфляция возвращается к целевому уровню 2%.

Между тем эта опережающая индикация стала предметом для разногласий в Управляющем совете ЕЦБ. Общий показатель инфляции резко снизился, тогда как рост базовых цен еще продолжается и распространяется на все большее число товаров и услуг.

Сторонники жесткой политики, поддерживающие более существенное повышение процентных ставок, в том числе глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот, глава центрального банка Словакии Петер Казимир и глава центрального банка Словении Боштьян Васле, призывают повысить ставки на 50 базисных пунктов в феврале и марте.

Сторонники более мягкого курса, в числе которых управляющий центрального банка Греции Яннис Стурнарас и глава центрального банка Италии Фабио Паннета, приводят аргументы в поддержку менее масштабных повышений, или как минимум призывают ЕЦБ не делать никаких однозначных заявлений относительно мартовского решения по ставкам.

Эта напряженность может привести к появлению компромиссных формулировок, как это было в декабре. ЕЦБ увяжет размер следующего повышения ставки с поступающими данными, полагают аналитики.

"Воодушевленный устойчивостью экономики еврозоны ЕЦБ, вероятно, проигнорирует движимое падением цен на энергоносители снижение общего индикатора инфляции и сосредоточится на базовом инфляционном давлении", — говорят в UniCredit, где ожидают сигналов о повышении ставок в марте на 50 базисных пунктов.

Между тем в BNP Paribas считают, что ЕЦБ может убрать из заявления упоминание о "стабильности темпа" повышения процентных ставок или добавить формулировку, которая будет предполагать, что повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов "не предопределено, но возможно".

Последние экономические данные рисуют неоднозначную картину. Общий индекс инфляции быстро снижается после достижения в октябре рекордного максимума 10,6%, однако базовый индекс, не учитывающий волатильные цены на продовольственные товары и топливо, стабилизируется или растет.

В 4-м квартале 2022 года экономика еврозоны неожиданно выросла, но это в основном является результатом того, что зима оказалась необычно мягкой, а экономика Ирландии продемонстрировала потрясающий рост.

Между тем проведенный ЕЦБ опрос показал, что банки ограничивают доступ к кредитам до уровня, не наблюдавшегося со времени долгового кризиса 2011 года, что обычно предвещает замедление роста экономики и инфляции.

Финансовые рынки ожидают, что ставка ЕЦБ по депозитам достигнет пика к лету на уровне 3,5% — самом высоком с начала столетия.

ЕЦБ также должен пролить свет на то, как именно он планирует сократить свой портфель активов стоимостью в триллионы евро, разросшийся в результате покупок на протяжении почти десятилетия для стимулирования инфляции, которая тогда была слишком низкой.

По мнению аналитиков Barclays, в составе пакета облигаций стоимостью 60 млрд евро, сроки погашения которых наступают в марте-июне этого года и которые не будут замещаться ЕЦБ, государственные и другие долговые бумаги (облигации с обеспечением, корпоративные облигации и облигации, обеспеченные активами) будут представлены примерно равными долями.