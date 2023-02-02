МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в четверг данным, число безработных в Испании в январе по сравнению с декабрем увеличилось на 2,49% или на 70 744 человека, до 2,91 млн человек, что стало минимумом для января с 2008 года. Безработица в еврозоне составила 6,6 процента

Чистый рост числа официально работающих людей в Испании в январе составил 57 726 человек, до 20,3 млн человек. В декабре число рабочих мест сократилось, сообщили в Министерстве социальной защиты.

Число безработных среди людей младше 25 лет я январе по сравнению с декабрем выросло на 3,96% или на 7 753 человек, до 203 504 человек, что стало минимумом для января за всю историю наблюдений.