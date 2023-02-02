МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США еще может повысить ставку с нынешних 4,5-4,75%, пик может быть на уровне 5-5,25%, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Председатель ФРС допустил дальнейшее повышение ставок

ФРС США в среду повысила ставку до 4,5-4,75%. Таким образом, после четырех повышений ставки на 0,75 процентного пункта и декабрьского замедления шага до 0,5 процентного пункта американский регулятор вновь сократил шаг повышения – до традиционных 0,25 процентного пункта. Решение полностью совпало с ожиданиями рынка, отмечает Беленькая.

"Однако рынок, настроившийся на фоне замедления инфляции и роста экономики на единственное оставшееся повышение ставки в марте и переход к ее снижению до конца года, опасался, что ФРС ответит на это "ястребиной" риторикой, чтобы не допускать преждевременного избыточного смягчения финансовых условий. Отчасти это подтвердилось – текст заявления по-прежнему содержит фразу о целесообразности дальнейших повышений ставки для достижения такого уровня рестриктивной денежно-кредитной политики, который будет достаточен, чтобы вернуть инфляцию к 2% с течением времени", — пишет она.

Глава ФРС Джером Пауэлл считает, что работа по повышению ставки еще не завершена, и осталось уже немного – вероятно, "пара повышений", отмечает эксперт.

"Потолок ставки может быть на уровне медианы декабрьского прогноза ФРС (5-5,25%), но подход ФРС становится более data driven (ориентированным на данные — ред.) То есть это можно было интерпретировать и так, что при благоприятных данных по инфляции пауза может быть сделана уже в марте", — заключила она.