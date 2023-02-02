МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США может повысить ставку еще один — два раза по 0,25 процентного пункта, а смягчение монетарной политики может начаться в конце текущего или следующего годов, прокомментировали аналитики. Председатель ФРС допустил дальнейшее повышение ставок

ФРС США в среду повысила ставку до 4,5-4,75%. Таким образом, после четырех повышений ставки на 0,75 процентного пункта и декабрьского замедления шага до 0,5 процентного пункта американский регулятор вновь сократил шаг повышения – до традиционных 0,25 процентного пункта.

"Мы ожидаем, что ФРС продолжит повышение ставок на ближайших двух заседаниях, но повышения будут в пределах 0,25 процентного пункта. В ходе пресс-конференции Джером Пауэлл подтвердил намерение придерживаться политики повышения ставок для борьбы с инфляцией, которая все еще существенно выше целевого уровня в 2%. Мы полагаем, что пиковые значения ставки, при текущих вводных, могут быть на уровне 5-5,25%", — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах отметил, что решение было ожидаемым. "По дальнейшим шагам рынок настроен на то, что будет еще одно-два повышения по 0,25 процентного пункта, а потом пауза и даже смягчение. Так что пик — к середине года", — говорит он.

Он ждет, что ФРС может перейти к смягчению монетарной политики уже в конце 2023 года, но, скорее, в 2024 году.

"С учетом того, что финансовый рынок РФ сейчас обособлен от мирового, мы не ожидаем, что ЦБ РФ при принятии решения по ставке будет ориентироваться на политику ФРС", — заключил Буйволов.