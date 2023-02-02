МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 января, сократилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели, до 183 тысяч, сообщило министерство труда страны. Число безработных в Испании увеличилось на 2,49 процента в январе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 200 тысяч. Показатель предыдущей недели не был пересмотрен и остался на уровне 186 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось до 191,75 тысячи с уровня предшествовавшей недели в 197,5 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 января, сократилось на 11 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,666 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.