АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о достигнутом рекорде в торговле с Арменией, предложив начинать новые проекты и пригласив армянских предпринимателей активнее работать на российском рынке. Армения повысила экономическую активность в январе-октябре

"На уровне правительств ведется активнейшая работа по укреплению торгово-экономического взаимодействия, и, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше сотрудничество успешно развивается", — сказал глава кабинета министров РФ на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в четверг.

Он отметил, что "Россия является ведущим внешнеторговым партнером и главным инвестором в экономику Армении". "В январе — ноябре 2022 года товарооборот вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он превысил 4 миллиарда 100 млн долларов, что является рекордом на сегодняшней день в нашей взаимной торговле", — констатировал Мишустин.

По его данным, "объем накопленных российских инвестиций составляет порядка 2 миллиарда долларов, более 40 ведущих российских компаний работают на армянском рынке, входят в число крупнейших налогоплательщиков Армении".

"Предлагаем активнее запускать новые совместные проекты", — обратился Мишустин к Пашиняну. На его взгляд, проекты могут касаться промышленной интеграции, мирного атома, энергетики, транспорта, логистики, цифровых технологий.

"У армянских предпринимателей появились сейчас отличные возможности для работы на нашем рынке в связи с уходом недружественных государств", — считает премьер-министр РФ. Он уточнил, что имеет в виду не только крупный бизнес, но и малые и средние предприятия.

"У нас появилась новая динамика в сфере торгово-экономических отношений и взаимной торговли, у нас очень хороший, большой рост", — согласился премьер-министр Армении. "В сфере экономики у нас все хорошо", — считает Пашинян. Он поблагодарил российскую сторону за оперативное решение возникающих вопросов.

"Мы искренне дорожим союзническими и партнерскими отношениями с Арменией, наши страны связывают добрые братские отношения, опирающиеся на историческую дружбу российского и армянского народов", — заверил Мишустин. Он добавил, что "традиционно особое значение придается сфере образования, в российских вузах обучаются около 5 тысяч армянских студентов, на предстоящей учебный год выделена квота в 250 стипендий по линии правительства РФ". Глава российского правительства передал Пашиняну наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.