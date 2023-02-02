МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Аналитики улучшили ожидания на 2023 год по спаду ВВП России до 1,5%, а также повысили прогноз по инфляции по итогам года до 6%, следует из опроса ЦБ. Экономисты спрогнозировали рост ВВП Индии в 2023-2024 фингоду

Согласно опросу, ожидания по инфляции в конце 2023 года повышены до 6% с декабрьской оценки в 5,8%, однако на 2024 год прогноз был понижен — до 4,1% с 4,2%, а на 2025 год остался без изменений — 4%. Ожидания по среднегодовой ключевой ставке на 2023 год также были увеличены до 7,5% с 7,3%, на 2024 год — до 6,8% с 6,6%, а на 2025 год были сохранены на уровне 6%.

Одновременно прогноз по спаду ВВП в 2023 году был улучшен — до 1,5% с 2,4%. В то же время темпы роста российской экономики в 2024 году теперь ожидаются на уровне 1,2% вместо декабрьской оценки в 1,5%, а в 2025 году по-прежнему прогнозируется увеличение ВВП на 1,5%.

Рост номинальной зарплаты в России по итогам текущего года, по мнению экспертов, составит 7% вместо 7,5%, в следующем году — 6,8% вместо 6,5%, в 2025 году — 6% против 5,9%. Прогноз уровня безработицы на ближайшие годы был немного улучшен: в 2023 году показатель составит 4,3%, в 2024 году — 4,2%, в 2025 году — 4%.

Прогноз экспертов по курсу доллара повысился в январе по сравнению с декабрем: в 2023 году оценка среднегодового курса выросла до 72 рублей с 70 рублей, в 2024 году — до 73,8 рубля с 73 рублей, в 2025 году — до 75,6 рубля с 75 рублей.

Эксперты теперь прогнозируют, что в текущем году российский экспорт товаров и услуг составит 493 миллиарда долларов против декабрьской оценки в 496 миллиардов. На 2024 год, наоборот, прогноз повышен — до 500 с 475 миллиардов долларов, на 2025 год — до 502 с 457 миллиардов долларов. Одновременно улучшены ожидания экономистов по импорту в Россию: в 2023 году он составит 360 миллиардов долларов, в 2024 году — 374 миллиардов, в 2025 году — 390 миллиардов.