АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что впечатлен результатами российской экономики, он отметил, что мрачные прогнозы недругов России не оправдались, она оказалась на высоте — впрочем, и экономика республики продемонстрировала устойчивость, несмотря на санкции. Белоруссия нарастила экспорт в Россию почти в полтора раза

На полях заседания межправсовета ЕАЭС глава российского правительства Михаил Мишустин провел встречу со своим белорусским коллегой.

"Очень впечатлен результатами работы российской экономики в 2022 году. Мрачные прогнозы недругов не оправдались, они и не могли оправдаться. Россия, как всегда, оказалась на высоте, и, конечно, это большой личный успех ваш и всей вашей команды", — сказал Головченко в ходе встречи.

Он поздравил Мишустина и российский кабинет министров "с прекрасными результатам в очень непростой период" и отметил, что это является примером слаженной работы и продуманных решений".

"В свою очередь белорусская экономика, несмотря на большую уязвимость к внешним шокам в силу открытости, тоже в целом продемонстрировала устойчивость. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли, увеличились прямые иностранные инвестиции, рентабельность продаж в экономике выше досанкционного уровня, сохраняется стабильная ситуация на рынке труда", — добавил премьер Белоруссии.

По его словам, эти макроэкономические результаты России и Белоруссии во многом связаны и с успешной работой в рамках договоренностей по всем направлениям.