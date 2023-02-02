АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер министр Белоруссии Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным на полях заседания межправсовета ЕАЭС заявил о необходимости синхронизации отраслевых программ импортозамещения Союзного государства и усилении работы по этому направлению. Глава МИД Белоруссии рассказал об углублении промкооперации с Россией

"Надо посмотреть и провести синхронизацию отраслевых программ импортозамещения. Мы провели анализ 20 программ российских, которые, по крайней мере, нам доступны, и видим, что часть товарных позиций могут быть полностью закрыты белорусскими предприятиями. Точно так же я уверен, что и российские производители смогут бесшовно войти в белорусские программы импортозамещения", — сказал Головченко.

Он отметил, что необходимо перейти и к реализации совместных инвестиционных проектов в микроэлектронике, станкостроеннии, фармацевтической промышленности, объединить усилия в разработке и создании передовых научно- технических решений в разных секторах экономики, синхронизировать научные и конструкторские исследования.

Головченко подчеркнул, что нельзя упускать из вида вопрос стратегического развития Союзного государства, в частности выработку совместной стратегии развития отраслей будущего — таких как микроэлектроника, фармацевтика, IT, автомобильная промышленность.

Он напомнил, что импортозамещение было одной из главных задач, которую обе страны вынужденно решали в 2022 году, но это делалось в рамках "антикризисных" и "ситуативных мер", принимаемых в рамках Союзного государства.

"Полагаю, что нужно усилить работу по координации импортозамещения вдобавок к тем проектам, которые РФ кредитует для реализации в Республике Беларусь. Сейчас 12 паспортов их согласовано… еще четыре паспорта в работе", — сказал Головченко.

По его словам, эту тему он планирует обсудить и на заседании совмина Союзного государства, которое пройдет в Москве в конце февраля.