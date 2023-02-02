МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банк России допускает коррекцию своего прогноза по средней ставке на 2023 год с текущего уровня в 6,5-8,5%, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. В России нарастает инфляционное давление, считают в ЦБ

"Наш базовый прогноз говорит о том, что средняя ставка в следующем году может быть от 6,5 до 8,5%. Напомню, что сейчас ставка 7,5%. Наши ожидания по ставке связаны с прогнозом. Сейчас мы будем принимать новые решения, пересматривать прогноз, учитывать в прогнозе различные новые факторы и конъюнктуру финансовых и прежде всего нефтегазовых рынков и так далее. И, возможно, на основе этой информации мы несколько скорректируем и наш прогноз ставки", — сказала она в интервью Tinkoff Private Talks.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, средний уровень ключевой ставки в 2023 году ожидается в диапазоне 6,5-8,5%, в 2024 году — в 6-7%, в 2025 году — 5-6%.

Юдаева также отметила, что в обновленном февральском прогнозе ЦБ учтет новые факторы. "Это прежде всего конъюнктура нефтяных рынков — она достаточно существенно изменилась за последнее время. Кроме этого, мы будем смотреть на, конечно, бюджет, потому что дефицит бюджета в прошлом году был достаточно большой. Мы будем смотреть, что будет в этом году, как бюджетный спрос будет влиять на экономику. Мы будем смотреть на потребительский спрос, потребительский спрос пока был достаточно сдержанный", — говорит она.

Первый зампред ЦБ пояснила, что спрос был достаточно сдержанным из-за высокого уровня неопределенности и изменений в предложении на рынке, при этом потребление товаров длительного пользования пока подстраивается к новой структуре рынка. Однако сейчас растут доходы у большого количества россиян. "Комбинация с одной стороны растущих доходов и с другой стороны сдержанного спроса может привести к существенному изменению спроса", — предупреждает Юдаева.

Кроме того, отметила первый зампред ЦБ, в экономике все еще сохраняются ограничения по производству из-за коронавируса, также есть санкционные ограничения — в целом происходит изменение структуры экономики.

"Нам надо будет оценить все эти факторы и понять, поменяем ли мы свое видение относительно ситуации в экономике на этот год или нет", — заключила Юдаева.