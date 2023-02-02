МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Последствия выхода Великобритании из Евросоюза начали наносить британской экономике ущерб раньше, чем изначально ожидалось, заявил в четверг заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент. Фунт укрепился, так как инфляция в Великобритании снизилась

Ранее агентство Блумберг сообщало, что Brexit обходится экономике Великобритании в 100 миллиардов фунтов стерлингов в год, причем последствия охватывают все сферы: от инвестиций до способности компаний нанимать работников.

"Мы не изменили нашу оценку продолжительных последствий (Brexit), однако мы сдвинули некоторые из них вперед (в прогнозах), и мы считаем, что они наступают быстрее, чем мы изначально ожидали", — сказал финансист на пресс-конференции после объявления о повышении базовой процентной ставки.

Трансляцию вел телеканал Sky News.

Бродбент добавил, что выход из Евросоюза отразился на экономическом росте, общий масштаб последствий не превысил прогнозы экспертов, однако, согласно показателям в торговле и инвестициях, Brexit начал сказываться на экономике раньше, чем предвиделось.

В четверг Банк Англии по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 4% с 3,5%. Сейчас она находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. В декабре Банк Англии повысил свою ставку также на 50 базисных пунктов, а в ноябре — на 75 базисных пунктов.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.