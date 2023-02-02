БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев — ПРАЙМ. Власти Аргентины на фоне высокой инфляции решили ввести в оборот новую купюру в 2 тысячи песо, следует из сообщения Центрального банка страны. Аргентина и Бразилия подписали соглашения об экономической интеграции

В настоящее время в стране используются купюры в 1000, 500, 200, 100, 50, 20 и 10 песо.

Из-за резкого роста потребительских цен, который по итогам 2022 года составил 94,8%, у аргентинцев самыми ходовыми купюрами являются 500 и 1 тысяча песо, и многие граждане давно говорят о необходимости введения новых купюр, например, 5 тысяч песо.

"Руководство Центрального банка Аргентины одобрило выпуск новой купюры достоинством 2 тысячи песо", — сообщил ЦБ.

Дизайн купюры будет посвящен науке и медицине.