МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. При поддержке Исламского банка развития (Саудовская Аравия) и Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI, Бахрейн) в Российском исламском институте (РИИ, Республика Татарстан) пройдут специальные образовательные курсы и семинары по экономике и финансам, соответствующие нормам шариата, сообщил РИА Новости в пятницу ректор вуза Рафик Мухаметшин. Песков опроверг получение искаженных данных об экономике

"В четверг мы с представителями Исламского банка развития и Организацией бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) обсудили вопрос проведения курсов в нашем вузе, программу по изучению основ исламских экономических инструментов. Совместный проект предполагает обучение не только для мусульман, но и специалистов "обычного" банковского сектора и финансовых групп, готовых работать в рамках партнерского (согласно исламским законам) финансирования", — сказал ректор РИИ Рафик Мухаметшин.

По его словам, запланированный на март этого года проект поможет специалистам разобраться в деталях и тонкостях экономики, базирующихся на законах шариата.

Мухаметшин добавил, что AAOIFI разработаны международные шариатские стандарты по исламским финансам, признанные в большинстве мусульманских стран.

"Отмечу, что в среду состоялась встреча руководства РИИ и депутата Госдумы Айрата Фаррахова, предложившего запустить образовательные курсы по исламской экономике в нашем вузе. Фаррахов сообщил, что депутаты Госдумы уже внесли законопроект о партнерском финансировании, а тема исламских финансов сейчас крайне важна в России для развития экономического сотрудничества с арабо-мусульманским миром. Поэтому проект РИИ, AAOIFI и ИБР идеально вписывается в повестку дня", — сказал Мухаметшин.