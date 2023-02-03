МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в январе повысился до 48,7 пункта с 45,9 пункта в декабре, говорится в сообщении S&P Global. Правительство продлило разрешения для бизнеса в отдельных сферах

"Индекс деловой активности в сфере услуг с коррекций на сезонные изменения S&P Global Russia составил 48,7 пункта в январе, повысившись с 45,9 пункта в декабре", — говорится в сообщении.

"Российские поставщики услуг зафиксировали незначительное снижение объемов производства на фоне сообщений о снижении спроса со стороны клиентов в результате снижения покупательной способности. Тем не менее, темпы сокращения замедлились и стали самыми низкими в текущей четырехмесячной последовательности снижения", — добавляется там.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.