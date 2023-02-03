АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ), заявил, что зарубежные коллеги стали признавать очевидные вещи. Неожиданный поворот: почему МВФ пересмотрел прогноз по экономике России

МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.

"Коллеги начали признавать очевидные вещи. В 2023 году дальнейшая ситуация в экономике будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского", — сказал Решетников журналистам.

"Все наши оценки на текущий и последующие годы по прогнозу уточним в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий", — добавил он.