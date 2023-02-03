МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Украину ждет печальная судьба колоний, которые умерщвляли западные эскулапы, опыт у них есть, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев: Западу не хватило мужества признать провал "адских" санкций

Как отметил политик в своем Telegram-канале, окончательный крах экономики страны принесет воровство "руководителями украинских нацистов" помощи у доноров, поскольку Киеву придется за эту помощь заплатить.

По словам Медведева, западные страны обладают богатым опытом "умерщвления", а не лечения экономики несчастных государств, который они применят на Украине.

"Запад — не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории", — подчеркнул он.

Зампред российского Совбеза добавил, что перспектива банкротства украинской государственности уже просматривается. "Смерть" страны, отметил он, "будет сопровождаться безумным хохотом, непотребным кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков", а также "гробовым молчанием "коллективного Запада".

При этом киевские власти, как указала "злобная бабка-повитуха Урсула фон "Что-то непонятное", стремясь в НАТО и Евросоюз, совершенно не испытывают смущения за полный крах экономики страны, оплачивая возможность вступления в Евросоюз и НАТО жизнями украинцев, заключил Медведев.