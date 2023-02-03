МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Активность в сфере услуг Италии в январе немного повысилась после четырех месяцев спада, что поможет успокоить опасения в отношении того, что экономика страны, возможно, вступает в рецессию. На это указывают данные S&P Global, опубликованные в пятницу. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился в январе

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Италии в январе вырос до 51,2 против 49,9 в декабре, превысив отметку 50, отделяющую рост от спада.

Одиннадцать экономистов, опрошенных Reuters, ожидали, что в январе индекс составит 51,0.

Индекс новых заказов в январе повысился до 53,0, достигнув самого высокого уровня с мая прошлого года, против 50,5 месяцем ранее.

"Небольшой рост производства, а также, что более важно, значительное увеличение объемов новых заказов, вероятно, немного успокоят опасения в отношении рецессии", — говорит Пол Смит, экономический директор S&P Global Market Intelligence.

"Тем не менее базовая динамика роста в секторе остается довольно слабой, и опасения в отношении силы восстановления сохраняются. Более того, инфляционная угроза сохраняется", — добавляет он.

Индекс PMI для производственной сферы Италии, опубликованный в среду, указал на умеренный рост в январе после шести месяцев спада.

Составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) в январе вырос до 51,2, впервые оказавшись на позитивной территории с июня, против 49,6 в декабре.

На этой неделе национальное бюро статистики Италии Istat сообщило, что в 4-м квартале валовой внутренний продукт сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, вызвав опасения в отношении рецессии, которая определяется как два квартала спада подряд.