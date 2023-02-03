МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рост активности в сфере услуг Испании в январе ускорился благодаря усилению спроса и улучшения настроений, хотя повышенная инфляция все еще беспокоит предпринимателей. Индекс PMI российских обрабатывающих отраслей снизился в декабре

Согласно опубликованным в пятницу данным компании S&P Global, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Испании, на которую приходится около половины ВВП страны, в январе вырос до максимума с июля 52,7 с 51,6 в декабре. Январское значение существенно превысило уровень 50, который отделает рост активности от ее сокращения.

"В январе активность и новые заказы продолжали расти, и отражающие их индикаторы поднялись до максимумов за шесть и семь месяцев соответственно", — сказала экономист S&P Global Лаура Денман.

"Основным драйвером роста этих индикаторов было усиление спроса в целом, что, конечно, стало позитивным сигналом на будущее", — добавила она.

Владелицы компаний стали более оптимистично оценивать свои перспективы и нанимали больше работников, но для большинства высокая инфляция остается проблемой.

Вышедший в среду индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Испании указал на сокращение активности.

В прошлом году рост ВВП Испании превысил прогнозы, составил 5,5%. Ожидается, что в этом году рост замедлится.