МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Безработица в США в январе неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Число безработных в Испании увеличилось на 2,49 процента в январе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 3,6%. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось лишь на 185 тысяч.

Министерство при этом пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в декабре, увеличив ее до 260 тысяч с 223 тысяч.

Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране за январь выросла на 0,3%, или на 0,1 доллара, и составила 33,03 доллара, а в годовом выражении ее рост составил 4,4%.

Безработица в США в апреле 2020 года в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.