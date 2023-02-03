ВАРШАВА, 3 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что антироссийские санкции слабо действуют на Москву. СМИ: лицемерная политика "зеленого" колониализма Евросоюза разрушает мир

"Что бросается в глаза: Россия в этом и следующем году будет развиваться быстрее, чем Германия. И это несмотря на санкции", — заявил Моравецкий в интервью изданию Interia.

"Во-первых, к сожалению, Россия научилась обходить их. Во-вторых, цены на сырье сильно подскочили. Российский бюджет даже на меньших продажах зарабатывает больше", — пояснил он.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.