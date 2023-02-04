КАИР, 4 фев — ПРАЙМ. Россия ведет переговоры со многими африканскими государствами о переходе на расчеты в национальных валютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров. В МИД России рассказали о реакции стран Африки на требования Запада

"Ведем переговоры со многими странами", — ответил он на вопрос о возможности перехода на торговлю в нацвалютах с Африкой.

При этом он отметил, что процесс перехода сложный требует принятия решений как со стороны российских регулирующих органов, так и со стороны африканских.