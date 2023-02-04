СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — ПРАЙМ. Стоимость национализированных в Республике Крым активов украинских олигархов, бизнесменов и политиков оценивается в миллиарды рублей, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. В Крыму национализировали имущество Ахметова и Коломойского

"В список национализированного имущества попали крупные предприятия, в том числе туристской инфраструктуры, поэтому общая стоимость национализированных активов исчисляется миллиардами рублей", — сказал он.

Константинов добавил, что оценка национализированных предприятий будет проводиться перед выставлением их на торги.

При этом он подчеркнул, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свои активы.

"Если человек не ведет антироссийскую деятельность и не финансирует киевский преступный режим, то его имуществу в Крыму ничего не угрожает. Поводов для беспокойства нет абсолютно никаких. Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего", — пояснил Константинов.

Ранее парламент Крыма принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, которые связаны с киевской властью и предпринимают в отношении России недружественные действия. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.