Глава парламента Крыма: национализированные украинские активы стоят миллиарды рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — ПРАЙМ. Стоимость национализированных в Республике Крым активов украинских олигархов, бизнесменов и политиков оценивается в миллиарды рублей, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В список национализированного имущества попали крупные предприятия, в том числе туристской инфраструктуры, поэтому общая стоимость национализированных активов исчисляется миллиардами рублей", — сказал он.
Константинов добавил, что оценка национализированных предприятий будет проводиться перед выставлением их на торги.
При этом он подчеркнул, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму не стоит опасаться за свои активы.
"Если человек не ведет антироссийскую деятельность и не финансирует киевский преступный режим, то его имуществу в Крыму ничего не угрожает. Поводов для беспокойства нет абсолютно никаких. Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего", — пояснил Константинов.
Ранее парламент Крыма принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, которые связаны с киевской властью и предпринимают в отношении России недружественные действия. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://1prime.ru/state_regulation/20230204/839691467.html