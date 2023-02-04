КАИР, 4 фев — ПРАЙМ. Некоторые государства Африки хотели бы присоединиться к БРИКС, такое движение есть, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров. Россия и страны Африки ведут переговоры о переходе на расчеты в нацвалютах

"Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Действительно, такое движение есть", — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Алжир по всем своим параметрам входит в число лидеров стран-претендентов на вступление в БРИКС. Страна подала официальную заявку на вступление в БРИКС осенью 2022 года. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил надежду, что страна вступит в БРИКС в 2023 году.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.