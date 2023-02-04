МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Количество людей, зарегистрированных безработными в России, стало на 16 тысяч меньше, чем в начале текущего года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Россиян предостерегли от скачивания "мошеннических" приложений

"Численность зарегистрированных безработных сейчас составляет 548 тысяч граждан. Это на 16 тысяч меньше, чем в начале года. Продолжается активная работа по содействию предприятиям ОПК в подборе кадров", — процитировал слова Голиковой ее аппарат.

Она также отметила снижение числа работников, находящихся в простое и трудящихся в режиме неполных рабочего дня или рабочей недели.

Кроме того, сообщается, что в регионах продолжается работа по принятию нормативно-правовых актов для поддержки рынка труда. Уже поступили заявки по финансированию на февраль по временным работам от девяти регионов, по общественным работам — от десяти.

"По программе субсидирования найма с начала этого года уже трудоустроено 1198 граждан, что на 656 человек больше, чем неделю назад. Всего работодатели направили заявки на 22 тысячи рабочих мест", — отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого также привели в аппарате вице-премьера.