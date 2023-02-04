МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Количество людей, зарегистрированных безработными в России, стало на 16 тысяч меньше, чем в начале текущего года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Экран смартфона

Россиян предостерегли от скачивания "мошеннических" приложений

"Численность зарегистрированных безработных сейчас составляет 548 тысяч граждан. Это на 16 тысяч меньше, чем в начале года. Продолжается активная работа по содействию предприятиям ОПК в подборе кадров", — процитировал слова Голиковой ее аппарат.

Она также отметила снижение числа работников, находящихся в простое и трудящихся в режиме неполных рабочего дня или рабочей недели.

Кроме того, сообщается, что в регионах продолжается работа по принятию нормативно-правовых актов для поддержки рынка труда. Уже поступили заявки по финансированию на февраль по временным работам от девяти регионов, по общественным работам — от десяти.

"По программе субсидирования найма с начала этого года уже трудоустроено 1198 граждан, что на 656 человек больше, чем неделю назад. Всего работодатели направили заявки на 22 тысячи рабочих мест", — отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого также привели в аппарате вице-премьера.