МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Европейцев стоит пожалеть за выбор руководителей, которым нет до них дела, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликовавшей ответы в своем Telegram-канале. Медведев заявил о превращении украинской экономики в труху

"Не сочувствую (европейцам — ред.). Сочувствовать следует нашим людям на Донбассе и на других территориях, которые подвергаются атакам нацистов. Европейцев стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей", — сказал он.

"Евролидерам" нет дела до собственных граждан. В угоду американскому сюзерену эти карликовые правители готовы на все, лишь бы удержаться у власти. При этом за санкции, поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются, причем в прямом смысле слова, рядовые граждане ЕС", — добавил Медведев.