БУДАПЕШТ, 4 фев — ПРАЙМ. Резолюция Европарламента провоцирует эскалацию конфликта на Украине, а также рост инфляции в Европе, заявил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер. Минэнерго Венгрии предупредило о дефиците дизельного топлива в Европе

"Европарламент на этой неделе принял резолюцию… В ней есть два действительно серьезных пункта. Согласно седьмому пункту, необходимо увеличить и ускорить поставку оружия Украине. В тексте есть конкретное перечисление: еще больше танков, бронетехники и боеприпасов. Следующим шагом будут истребители и ракеты большой дальности. Это все что угодно, только не призыв к миру. Гораздо вероятнее это большой шаг в сторону военной эскалации", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

Кроме того, Деметер подчеркнул, что не менее серьезным по значимости является пункт 26, который содержит призыв к полному эмбарго ископаемого топлива и урана из России.

"То есть они бы, помимо нефти и газа, полностью запретили бы импорт российского ядерного топлива. Этим Европарламент поддерживает не только дальнейшие санкции, но и инфляцию. Главная причина рекордной инфляции — рост цен на энергию. А это произошло из-за санкций. Объявление полного эмбарго гарантирует дальнейший рост цен. Думаю, что это очень неверный путь", — заявил он и пообещал, что в следующие недели состоятся дискуссии по данной теме. Венгрия продолжит перерабатывать российскую нефть после 5 февраля

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Брюсселе в четверг большинством голосов приняли резолюцию "О подготовке к саммиту ЕС-Украина", в которой призвали институты Евросоюза "незамедлительно принять 10-й пакет санкций против России" и заявили о необходимости "немедленного и полного эмбарго на импорт в ЕС ископаемого топлива из России". Депутаты Европарламента от фракции европейских консерваторов и реформистов с трудом смогли включить в итоговый вариант резолюции поправку, в которой содержится призыв в качестве следующего шага поддержки Украины "рассмотреть вопрос о поставках Киеву западных истребителей и ракетных систем дальнего радиуса действия". Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие институты ЕС должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

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