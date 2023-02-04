МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ представит данные об исполнении бюджета для корректного аналитического сравнения 6-7 февраля, сообщает министерство в своем телеграм-канале. Грузоперевозки через границу России и Китая достигли рекорда в январе

Отмечается, что исполнение бюджета по доходам и расходам организовано строго в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством и происходило в январе 2023 года в плановом режиме. Тем не менее, доходы бюджетов в январе 2023 года формировались впервые в условиях уплаты единого налогового платежа (ЕНП). "Срок уплаты ЕНП (28 января) пришелся на выходной день и его перечисление налогоплательщиками осуществлялось в первый рабочий день — 30 января. В связи с чем зачисление и распределение по бюджетам средств ЕНП происходило в конце января и первые дни февраля", — говорится в сообщении.

"Оперативные данные по доходам на 1 февраля 2023 года несопоставимы с данными прошлого года. Данные (с учетом дораспределения средств ЕНП в бюджеты) для корректного аналитического сравнения появятся 6-7 февраля", — говорится в сообщении.

Там также добавляется, что остаток нераспределенных средств ЕНП на 1 февраля составил 525,5 миллиарда рублей, который был распределен по кодам доходов бюджетов (включая федеральный бюджет) в первые дни февраля 2023 года.

Кроме того, отмечается в сообщении, по НДС в течении января были произведены более значительные возмещения средств налогоплательщикам в связи с действием ускоренного порядка возмещения НДС, которого не было в январе прошлого года (действует с апреля 2022 года).

"Исчисленный по декларациям НДС по срокам уплаты первого квартала 2023 года превышает показатели прошлого года на 23% (1955 млрд рублей к 1587 млрд. рублей аналогичного периода прошлого года). Таким образом, оперативные данные по доходам на 1 февраля 2023 года несопоставимы с данными прошлого года", — добавляет Минфин.