МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россия и Индия успешно взаимодействуют по арктическому проекту "Восток ойл", а с Китаем — по проектам СПГ и в развитии перевозок по Северному морскому пути, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. Трутнев оценил темп роста инвестиций в Арктику

Он отметил, что интерес к сотрудничеству с Россией среди неарктических государств растет.

"Россия успешно взаимодействует в Арктике с Индией по проекту "Восток ойл", с Китаем — по проектам СПГ и в развитии перевозок по Северному морскому пути", — сказал посол.

Кроме того Барбин отметил, что попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны и подрывают авторитет Арктического совета.

"Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны. Они ведут к его фрагментации, способствуют нагнетанию конфронтационных настроений и подрывают авторитет Арктического совета. Невозможно обеспечить устойчивое развитие Арктики без России, являющейся крупнейшей арктической державой", — заявил он. В "Росатоме" рассказали о создании с ОАЭ контейнерного маршрута на СМП

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

В марте 2022 года работа Арктического совета была приостановлена из-за ситуации на Украине. В июне власти Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США заявили, что их страны намерены ограниченно возобновить работу в совете "в проектах, не предполагающих участия России". Москва неоднократно выступала против любых попыток политизировать международное арктическое сотрудничество.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.