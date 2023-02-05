МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, среди которых "Росатом", а также его "дочки". Сенатор оценил ограничения на российские нефтепродукты

"Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой их отрасли", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Указ Зеленского опубликован на сайте его офиса. В списке — 200 предприятий и компаний, в том числе "Росатом" и его дочерние компании.

В перечне — предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатома", среди которых оба федеральных ядерных центра — в Сарове (Нижегородская область) и Снежинске (Челябинская область), "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область), "Комбинат "Электрохимприбор" (Лесной, Свердловская область), "Приборостроительный завод" (Трехгорный, Челябинская область) и другие.

В санкционном списке — холдинг "Атомэнергопром", объединяющий все гражданские активы российской атомной отрасли, оператор всех АЭС в России концерн "Росэнергоатом", "Горно-химический комбинат" (Железногорск, Красноярский край), "Уральский электрохимический комбинат" (Новоуральск, Свердловская область), "Сибирский химический комбинат" (Северск, Томская область), "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край), "Ангарский электролизный химический комбинат" (Ангарск, Иркутская область).

Также в этом списке "Атомкапитал", "Институт реакторных материалов", "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований", акционерное общество "Русский сверхпроводник" и другие компании.

Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов; ограничение или полное прекращение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности; запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины; ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использования электронных коммуникационных сетей; запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах.